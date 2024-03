82ª DP - Foto: Fabiano Medina

82ª DPFoto: Fabiano Medina

Publicado 14/03/2024 10:00 | Atualizado 14/03/2024 10:00

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (14) três crianças foram resgatadas por Policiais Militares do CPRv, no bairro do Caxito, na altura do KM 24 da Rodovia Amaral Peixoto.

Segundo informações, os agentes em um patrulhamento, avistaram os menores caminhando pelo acostamento, sem nenhum responsável.

Foi quando os agentes pararam a viatura e abordaram os três, elas com 03, 06 e 09 anos de idade, informaram que eram irmãos e que fugiram de casa porque o padrasto e a sua mãe os maltratava.

Então os policiais os levaram até sua residência lá, encontraram um senhor, a casa não possuía água nem energia elétrica.

As crianças foram levadas para a 82ª DP, no centro de Maricá, e em seguida encaminhadas para o Conselho Tutelar.

Uma equipe da 6ª Cia do 12º BPM voltou à casa das crianças e encontrou a mãe das crianças e a encaminhou também para a 82ª DP.

Já na Delegacia, a mãe dos menores disse que havia ido comprar água para os filhos e os deixou sendo cuidados pelo homem idoso.

Ainda na unidade policial, se descobriu que a mãe das crianças tem histórico de maus tratos infantil. O Conselho Tutelar entregou a custódia das três para o pai, que foi rapidamente localizado.