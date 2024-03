Bolsonaro visita Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 15/03/2024 13:11 | Atualizado 15/03/2024 13:18

Maricá - O Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), esteve nesta sexta-feira (14) no município.

É a primeira vez que o político vem à cidade, que é governada pelo PT há quase 16 anos.

Bolsonaro esteve para apoiar a nomeação do vereador Ricardo Netuno como presidente do PL no município, Ricardo Netuno também é pré-candidato a prefeito de Maricá no pleito eleitoral deste ano.

O encontro aconteceu em frente a Câmara Municipal dos Vereadores, no centro da cidade.