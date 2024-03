Incubadora de Inovação Social - Foto: Bernardo Gomes

Incubadora de Inovação SocialFoto: Bernardo Gomes

Publicado 15/03/2024 12:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), promoveu na quinta-feira (14) a formatura de 813 alunos da Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade. O evento aconteceu no Centro Educacional Municipal Joana Benedicta Rangel, no Centro, e reuniu formandos, amigos e familiares.

O presidente do ICTIM, Cláudio Gimenez, ressaltou a quantidade de alunos formados. "Os números são sempre extremamente expressivos, formamos mais de 800 alunos hoje. Ficamos muito felizes com esse quantitativo, com a qualidade que estamos oferecendo para os futuros profissionais. Quando falo da qualidade, já começo a falar de oportunidade. Os cursos geram oportunidades e ofertam o primeiro contato com diferentes áreas de atuação para os alunos. Parabéns aos formandos", afirmou.

Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade

A Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade foi criada com a finalidade de levar tecnologia às pessoas e suas comunidades e resolver questões fornecendo soluções tecnológicas que são desenvolvidas diretamente por crianças, jovens e adultos até a melhor idade. A iniciativa oferece nove cursos de forma gratuita, com turmas variadas e com certificação: Noções de Marketing, Robótica e Automação, Gestão de Projetos, Informática Básica, Astronomia e Astronáutica Básicas, Montagem e Manutenção de Computadores, Informática para Melhor Idade, Gestão de Pessoas e Educação Financeira.

Para a moradora de São José do Imbassaí, Alexandra de Araújo, de 51 anos, o curso mostra que vale a pena a capacitação. "Esse curso é muito bom. Ele é uma continuidade do RH. Agora eu vou fazer o de Educação Financeira para crescer. Tenho 51 anos, continuo estudando e só vou parar quando der um ponto final na vida. Parabéns pela linda iniciativa, ICTIM!", declarou a estudante.

Vera Lúcia Martins, de 65 anos, estudou Educação Financeira para ter mais conhecimentos sobre os seus gastos. "Foi gratificante participar e poder ver que estou dominando e investindo melhor o meu dinheiro. Esse curso foi um divisor de águas e me ajudará eternamente", disse a moradora do Parque Nanci.

O evento contou com a presença do representante do Ministério das Comunicações, o coordenador-geral de inclusão digital, Gustavo Lima; do representante do Legislativo Municipal e a Comissão de Educação, vereador Hadesh; da coordenadora Pedagógica da Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade, Aline Leal; e do presidente do Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC), Júlio Hessel.