Professor William Campos e alunos do PRÉ-UERJ - Foto: Divulgação

Professor William Campos e alunos do PRÉ-UERJFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2024 16:56 | Atualizado 18/03/2024 17:26

Maricá - O premiado PRÉ-UERJ MARICÁ anuncia a abertura das inscrições gratuitas para mais uma edição.

O preparatório tem uma equipe consagrada no estado do Rio de Janeiro e com experiência, destaca-se por sua excelência acadêmica e compromisso com a inclusão.

A primeira etapa será para o I exame de qualificação, com aulas todas as segundas, quartas e sextas, ao vivo e online, das 19h30 às 21h30.

A equipe do PRÉ-UERJ Maricá é toda do tradicional Pré-Enem Popular Iara Iavelberg.

Criado em 2018 pelo prefeito Fabiano Horta e executado pelo professor William Campos. Em 2022, foi destaque o fato de ter sido o ganhador do prêmio Paulo Freire, concedido pela ALERJ, na categoria experiência pedagógica de ensino a distância.

Desde a pandemia, tornou-se online e passou a ter estudantes de todo o Rio de Janeiro e até alguns estudantes de outros estados como SP e MG. Seu objetivo é proporcionar uma preparação de qualidade para as duas etapas da prova da UERJ, contribuindo para que jovens de Maricá e de todo o estado, com aulas online abertas e ao vivo em 2024, tenham acesso à universidade pública do Rio de Janeiro.

Na última edição, 105 estudantes foram aprovados em diversas carreiras, incluindo medicina, direito, engenharia, engenharia e psicologia.

O projeto conta com a coordenação geral composta pela pedagoga Daniella Moraes e a ex-aluna e advogada, Thaís Maria, e o coordenador pedagógico William Campos.

As inscrições estão abertas e se estenderão até o dia 05 de abril.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link:

https://forms.gle/tUyG8oRKfxcaF9bs7

Com aulas previstas para iniciar em 6 de abril até a segunda etapa, que é o exame discursivo em dezembro de 2024, esta edição promete ser a maior e mais impactante da história.

O processo de inscrição é realizado por meio de um formulário do Google, facilitando o acesso dos interessados a essa oportunidade ímpar de preparação para a UERJ.

O preparatório oferece benefícios exclusivos, acompanhamento pedagógico individualizado, gravações de aulas no YouTube, atendimento individualizado e personalizado da coordenação e equipe gestora, professores altamente qualificados para tirar todas as suas dúvidas.

A equipe gestora de funcionários é toda formada, garantindo um ambiente acolhedor e familiar para todos os participantes.

O PRE-UERJ Maricá é aberto para alunos do 3º ano do ensino médio, bem como para aqueles que já concluíram o ensino médio, jovens e adultos de todas as idades que desejam se preparar para a UERJ.

Atitudes consideradas machistas, racistas, homofóbicas ou qualquer atitude preconceituosa, que se opõe à igualdade, não serão toleradas e poderão levar ao seu afastamento imediato do projeto.