Show de Xande de Pilares em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 18/03/2024 12:40 | Atualizado 18/03/2024 12:41

Maricá - O cantor e compositor Xande de Pilares colocou uma multidão para sambar na noite de domingo (17) na orla do Marine, em São José do Imbassaí. O show integrou a parte social das celebrações pelo Dia de São José, que será comemorado nesta terça-feira (19).

A noite teve abertura de outro sambista, o maricaense Babby do Cavaco, e uma apresentação especial da escola de samba do bairro, a Flor do Imbassaí, campeã do grupo de acesso no último Carnaval.

O evento foi organizado pela Prefeitura de Maricá – por meio das secretarias de Assuntos Religiosos e de Turismo –, em parceria com a Paróquia de São José, responsável pelos festejos em homenagem ao santo. Jessé Paz, titular da pasta de Assuntos Religiosos, disse que o propósito é tornar o evento em São José maior nos próximos anos e, por isso, ele foi levado para a orla do Marine.

“A orla das Amendoeiras é mais próxima da paróquia, mas ficou pequena para a proporção que a festa está tomando. O local aqui tem uma vazão de público maior e também a localização ajuda no acesso. Importante também é que o espírito da festa foi mantido, com as famílias vindo prestigiar e isso é fundamental”, disse o secretário.

Para o padre Rafael Santana, pároco da igreja de São José, há espaço para todo tipo de homenagem ao santo e também para todos os públicos durante a festa. “Nossa igreja é composta em boa parte por jovens, que integram os grupos ou frequentam as missas. São eles hoje que dão visibilidade à paróquia que, mesmo sendo histórica, estava um pouco escondida nos últimos anos. Então é justo que haja um espetáculo popular para eles e o público em geral”, justificou.

Sucessos e improviso em homenagem a Maricá

Antes de subir ao palco, Xande de Pilares lembrou de sua última passagem por Maricá, em maio passado, quando se apresentou em Itaipuaçu nas comemorações do aniversário da cidade. Ele fez muitos elogios ao público.

“Da outra vez eu me atrasei para começar o show e, mesmo assim, tive uma receptividade acima do normal. Hoje é uma retribuição e também uma reparação por aquilo. A festa tem esse tom religioso, mas eu creio que onde houver festa a música e o samba precisam estar presentes”, avaliou ele.

Já no palco, a lista de sucessos incluiu canções do tempo do grupo Revelação, como “Coração Radiante”, “Chaves do Meu Coração”, “Deixa Acontecer” e “Velocidade da Luz”, além de seu grande hit solo, “Tá Escrito”, e covers de “Sina” (de Djavan), “O Show tem que continuar” (Luiz Carlos da Vila) e até de “É preciso saber viver”, de Roberto Carlos. Xande improvisou versos para homenagear a cidade e parabenizou o governo municipal pela gestão. “É uma cidade muito especial para mim, e é bacana ver a sua evolução. O prefeito está de parabéns mesmo”, citou o sambista.

Dia de São José

Nesta terça-feira (19/03), data de celebração ao santo, há uma extensa programação em São José do Imbassaí. Haverá duas missas pela manhã, às 8h e às 11h, esta última seguida da tradicional macarronada do padroeiro. Às 15h, será rezado o terço da misericórdia e, às 18h, sai a procissão que partirá da Praça Gilmar dos Santos Trindade (em frente à Arena São José) em direção à igreja, onde haverá mais uma missa às 19h. A noite termina com a quermesse que terá do grupo de pagode católico “Dom e Raiz”, da comunidade católica Dom de Deus.