A vítima do Militar, sua ex-mulher, Rafaela Torres, de 35 anosFoto: Rede social

Publicado 19/03/2024 09:32 | Atualizado 19/03/2024 09:32

Maricá - Um Bombeiro Militar que atuava no município, se entregou à Polícia Civil após assassinar a sua ex-esposa em Saquarema, o crime veio a tona no último domingo (17), a vítima já havia desaparecido no dia anterior, sábado (16).

Segundo informações, que se confirmam através do registro de câmeras de vigilância, o Militar, identificado como Silvio Denis Cabral de Oliveira, de 42 anos, chegou em um automóvel e rendeu sua ex-mulher que estava parada em uma rua dentro de seu carro, e com a ajuda de um comparsa ele a sequestrou, em seguida eles retornaram até o local e roubaram o veículo da vítima.

O corpo de sua ex-mulher, Rafaela Torres, de 35 anos, foi encontrado carbonizado no interior de seu carro no domingo (17), em um local remoto de Saquarema.

Segundo relatos, o criminoso não aceitou a separação, ele se entregou à 124ª DP, em Saquarema.