Material apreendidoFoto: Jornal O DIA

Publicado 20/03/2024 15:55 | Atualizado 20/03/2024 16:12

Maricá - No início da tarde desta quarta-feira (20), Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam uma quadrilha de traficantes de drogas no MCMV de Itaipuaçu.



Os agentes do PATAMO ala "B" estavam realizando um patrulhamento de rotina e adentraram no Condomínio MCMV do bairro para seguir a rotina da patrulha quando foram surpreendidos por seis criminosos armados que receberam os policiais a tiros.



Diante da situação a guarnição desembarcou e no condomínio realizou um cerco tático onde conseguiram render os marginais.



Com a quadrilha foi apreendida um agrande quantidade de entorpecentes, uma escopeta calibre 12 e duas pistolas, sendo uma 9mm com kit rajada, além disso vários rádios transmissores.

Os seis elementos foram presos e encaminhados para a 82ª DP no centro de Maricá, um dos seis criminosos é menor de idade.