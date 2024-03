Muita chuva em Maricá - Foto: Reprodução câmera de vigilância

Maricá - Após as previsões de uma tempestade com alto volume de chuvas, informadas a população do município nesta quinta-feira (21), o estado de atenção na cidade se instalou.

A previsão era de que às chuvas começariam as 05h da manhã desta sexta-feira (22), o que não aconteceu, porém a tempestade veio, por volta das 9h já chovia forte em alguns bairros da cidade, e por volta das 9h30, a chuva atingia todos os bairros da cidade de Maricá.

Segundo a Prefeitura Municipal de Maricá, a Defesa Civil está em alerta desde quinta-feira, e com todo o maquinário para desobstruir áreas de alagamento, caso elas aconteçam.

A recomendação é que a população fique de preferência em casa, a própria prefeitura do município decretou ponto facultativo nesta sexta-feira para evitar a exposição dos munícipes nas ruas em meio as fortes chuvas.

Se alguém tiver algum problema por conta das fortes chuvas, ou perceber que a sua rua está começando a alagar, deve chamar a Defesa Civil de Maricá que está de prontidão e está preparada para receber os chamados de emergência através do telefone 199 e do número

(21) 98294-3235 somente para mensagens WattsApp.