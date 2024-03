Incubadora de Inovação Social em Cultura - Foto: Anselmo Mourão

Incubadora de Inovação Social em CulturaFoto: Anselmo Mourão

Publicado 21/03/2024 14:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá abriu nesta quinta-feira (21) as inscrições para o preenchimento de 522 vagas nos cursos da Incubadora de Inovação Social em Cultura. O projeto, desenvolvido pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. A capacitação inicia seu terceiro ciclo com oportunidades em 17 atividades voltadas para os eixos Cinema, Game e Carnaval. Do total de vagas, 20% são reservadas para pessoas pretas e pardas e 5% para pessoas com deficiência.

Com duração de cinco meses, os cursos são destinados exclusivamente para moradores de Maricá, com idade a partir dos 16 anos, e oferecem aos desenvolvedores a preparação para o mercado de trabalho do setor cultural, com oferta de aulas teóricas e práticas.

“Maricá vem consolidando sua política de qualificação para a sua população por meio de fomento em diversos segmentos. O setor audiovisual, que tem papel importante na geração de recursos e empregabilidade, é o que tem sido contemplado com as ações de incentivo. A meta de obtenção de ecossistema em áudio visual já começa sua consolidação na geração de empregos e oferta de mão de obra qualificada no setor. A Incubadora de Cultura tem papel fundamental nesse processo", destaca o presidente do ICTIM, Cláudio Gimenez.

Visando ampliar as possibilidades que os cursos da Incubadora de Inovação Social em Cultura oferecem, o novo ciclo traz novidades em todas as áreas.

O eixo Cinema conta agora com 11 cursos. São eles: Realizador audiovisual, Assistente de Direção, Cinema e Psicologia I, Direção de Artes, Documentário, Dramaturgia e Interpretação, Edição para Cinema e Vídeo, Fotografia para Cinema e Vídeo, Produção para Cinema e Vídeo, Roteiros para Obras Audiovisuais e Som para Cinema e Vídeo.

Com o objetivo de melhorar a experiência dos interessados e verificar as habilidades técnicas de cada turma, o eixo Game também traz uma novidade: o curso de Desenvolvimento de Game tem, como pré-requisito, a análise prévia de aptidões dos candidatos.

Neste ciclo, o eixo Carnaval disponibilizará cinco cursos, por meio dos parceiros Bloco Ilê Aiyê e Escola de Samba Mirim Pimpolhos da Grande Rio, e a novidade é que todas as aulas serão realizadas na

sede do projeto.

Leandro Dasilva, secretário municipal de Cultura, reforça a importância do projeto no cenário de valorização da cultura em Maricá. "A Incubadora de Inovação Social em Cultura já é hoje um exemplo de fomento para outros municípios. E a abertura de novas oficinas demonstra bem isso, que Maricá está no caminho certo quanto ao desenvolvimento cultural da cidade quando procura qualificar as pessoas nos setores propostos pelo projeto. Eu, particularmente, me sinto orgulhoso com essa parceria da Secretaria com a Incubadora. É bom para a Prefeitura, para a cidade, melhor ainda para os que vivem nela”, ressalta o secretário.

As aulas do novo ciclo serão ministradas, presencialmente, na sede da Incubadora de Inovação Social em Cultura, localizada na rua Álvares de Castro, nº 699, Centro de Maricá, onde também será realizado o

processo de matrícula, após a divulgação do resultado do sorteio.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 25 de março, e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.incubacultura.org.br.