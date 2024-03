Prefeitura de Maricá - Foto: Elsson Campos

Publicado 22/03/2024 11:02 | Atualizado 22/03/2024 11:12

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta sexta-feira (22) devido às condições climáticas no Estado do Rio de Janeiro, com a chegada de uma frente fria e previsão de chuva forte, acompanhada de raios e rajadas de vento. O anúncio foi feito pelo prefeito em suas redes sociais.

Todos os órgãos e secretarias municipais envolvidos no plano de contingência da chuva já estão de prontidão desde quinta-feira (21) e até domingo (24). As aulas na rede municipal de ensino também foram suspensas para evitar riscos no deslocamento de alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Os serviços essenciais de saúde funcionarão normalmente, com atendimento 24 horas, incluindo o Hospital Conde Modesto Leal (Centro), a UPA de Inoã, o Pronto Atendimento Santa Rita (Itaipuaçu) e o SAMU 192. As Unidades de Saúde da Família (USF) e da atenção especializada também funcionarão, mantendo as consultas e procedimentos agendados dentro do possível.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá está com equipes de plantão 24h para atender chamados de emergência pelos telefones 199 e (21)2637-1999 ou pelo WhatsApp (21)98294-3235 /(21) 98263-0048.

A Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) e a autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) estão com todo o maquinário preparado para atuar na desobstrução de vias caso seja necessário. Agentes da Seop, Guarda Municipal, Trânsito, além de equipes da Empresa Pública de Transportes e secretarias de Iluminação Pública, Habitação, Proteção Animal, Agricultura e Cidade Sustentável também estão mobilizadas para assegurar os diversos serviços públicos e prestar auxílio aos moradores.

A Secretaria de Assistência Social, em conjunto com a Defesa Civil e a Secretaria de Educação, está pronta para fazer o acolhimento da população em dez pontos de apoio estratégicos definidos pela prefeitura em caso de necessidade e também nos dois abrigos temporários, que serão instalados em duas escolas municipais, conforme plano de contingência.

Pontos de apoio:

VALE DA FIGUEIRA E BANANAL

EM Amanda Pena

Rua Ermínio Ferreira da Silva

MUMBUCA E AVENIDA

EM. Joaquim Eugênio

Rua Ledo Barroso Bittencourt

ITAIPUAÇU

Centro Evangelistico (IDE)

Av. Carlos Marighella, esquina com Rua 44

INOÃ (MCMV)

EM. Aniceto Elias

Rua Leonardo José Antunes

BAIRRO DA AMIZADE

EM Marcos Vinícius C. Santana

Avenida Três

PONTA NEGRA - SACRISTIA

Igreja Evangélica Independente

Avenida Antônio Carlos Jobim

PEDREIRAS, PARQUE ELDORADO E MUMBUCA (ROVAL):

EM. Carlos Magno Legentil de Mattos

Rua Barão de Inoã, 100

SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ

Primeira Igreja Batista

Rodovia Amaral Peixoto, 21

BOQUEIRÃO

EM. Maurício Antunes

Rua 63, Estrada do Boqueirão

PARQUE DA CIDADE

Escola de Samba União de Maricá

Rodovia Amaral Peixoto, km 28,5

Pontos de apoio móveis:

Os ônibus escolares amarelinhos estarão circulando nos quatro distritos da cidade, além do Vale da Figueira.

Abrigos temporários:

CENTRO

Centro Educacional Joana Benedicta Rangel

Rua Nossa Senhora do Amparo, 240

ITAIPUACU (MGMV)

CEPT Leonel Brizola

Av. Jardel Filho (antiga Av. Dois), esquina com Rua Alice Maximiliano de Souza