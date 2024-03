Veículo apreendido - Foto: Jornal O Dia

Veículo apreendidoFoto: Jornal O Dia

Publicado 25/03/2024 13:25

Maricá - Agentes da Guarda Municipal apreenderam um veículo clonado na última quinta-feira (21).

Segundo informações, uma Guarnição recebeu a informação do SEOP, através do sistema de monitoramento de câmeras da cidade, de que era bem provável que havia mais um veículo clonado rodando pelas ruas do bairro de Inoã.

O veículo era um modelo Strada da Fiat de placa RFJ290, então os agentes foram até onde ele trafegava para fazer a averiguação.

Na abordagem o condutor identificado como Maurício Cerqueira de Assis, foi informado do motivo da abordagem e foi solicitado que ele conduzisse o automóvel até a 82ª DP, ele prontamente colaborou com os agentes.

Na unidade policial foi constatado que o veículo era de fato clonado e o condutor foi autuado no artigo 311 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), porém como não tinha anotações criminais foi liberado para responder em liberdade.

O veículo ficou apreendido.