Maricá - O concurso público com 326 vagas para professores da Prefeitura de Maricá foi um dos assuntos mais comentados neste sábado (23) na rede social X. O que mais chamou a atenção dos seguidores foi o salário de quase R$ 10 mil oferecido pelo município aos docentes, maior que o piso nacional. O edital foi divulgado na sexta-feira (22) no Jornal Oficial de Maricá (JOM) e as oportunidades estão divididas entre os cargos de docente I e docente II, com salários de R$ 9.552,38 e R$ 6.823,13.

As inscrições serão realizadas de 25 de março a 15 de abril, pelo site da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac UFF). As provas acontecem nos dias 01/05 (docente II) e 19/05 (docente I). Dentro do total de vagas, 150 são para docente II, destinado às turmas da Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Já o cargo de docente II tem como requisito curso de nível médio em formação de professores ou licenciatura em Pedagogia, para regência na educação infantil e/ou no ensino fundamental anos iniciais, tanto no ensino regular quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As outras 176 vagas são para docente I, com atuação em turmas dos últimos quatro anos do ensino fundamental e médio, sendo 14 vagas para professor de Artes, 24 para Ciências Físicas e Biológicas, 15 para Educação Física, 19 vagas para Geografia, 36 para Matemática, 22 para professores de História, 14 para Língua Estrangeira Inglês e 32 para Língua Portuguesa. Vale destacar que para se candidatar é preciso ter licenciatura nas respectivas áreas de interesse.

Salários

O salário do docente II é de R$6.823,13 mais auxílio-alimentação de R$ 650 creditado em moeda social de Maricá e a jornada de trabalho é de 40 horas.

Para docente I, o salário base é de R$ 9.552,38 mais auxílio-alimentação de R$ 650 creditado em moeda social de Maricá. A jornada é de 30 horas.

Serviço

Vagas para concurso da Educação

Inscrições: a partir das 12h do dia 25 de março até as 12h do dia 15 de abril

Provas: 1º de maio (docente II) e 19 de maio (docente I)

https://portal.coseac.uff.br/project/edumarica2024/