Campeonato Brasileiro de Handball de Praia em MaricáFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 26/03/2024 13:00

Maricá - A cidade de Maricá recebe a partir desta quarta-feira (27) a etapa final do Circuito Brasileiro de handebol de areia. Com as categorias juvenil e adulto, o evento vai ter a participação de 35 equipes. O encerramento do torneio será no domingo (31).

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e a Secretaria de Esporte e Lazer do município.

“Após o cancelamento da etapa final em janeiro, que seria no Paraná, devido às fortes chuvas, a gente fica muito feliz em realizar o evento nesta cidade que abraçou o handebol de praia”, comentou Gulliver Esteves, diretor de handebol de praia da CBHb.

Os dois primeiros dias de torneio, na Barra de Maricá, são reservados para o juvenil. A final está prevista para a quinta-feira, às 15h20. Já na sexta-feira os adultos entram em ação na briga pelo título. A decisão acontece no domingo a partir das 12h40.

Maricá se consolidou como a capital internacional do handebol de praia. A cidade carioca recebeu nos últimos anos o Global Tour, que é uma etapa do Circuito Mundial, Sul-Centro de Seleções, desafios internacionais, o Circuito Brasileiro e a Copa Brasil no adulto e juvenil.