Alunos do Skate House em aula - Foto: Gabriel Ferreira

Alunos do Skate House em aulaFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 26/03/2024 10:01

Maricá - Os alunos da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, em Inoã, participaram nesta segunda-feira (25) da terceira semana do festival “Maricá Skate Fest”, com aulas gratuitas no espaço da Skate House, que segue até quarta-feira (27). A ação, que contou com alunos das turmas Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE), já reuniu mais de 700 alunos nas últimas duas semanas.

“O skate é uma modalidade esportiva que vem crescendo muito na nossa cidade. Essas clínicas que estão acontecendo com os alunos das escolas municipais e as aulas gratuitas do nosso projeto Maricá Esporte Presente, fazem com que o esporte se popularize ainda mais. Tenho certeza que o Maricá Skate Fest será um sucesso”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner.

As crianças puderam participar de dinâmicas relacionadas à prática do esporte, e a importância de usar os equipamentos de segurança, favorecendo o aprendizado motor e o desenvolvimento da coordenação, além de se divertir e ter apreço ao esporte. Em parceria com a Federação de Skate do Estado do Rio de Janeiro (Faserj), a iniciativa visa garantir diversão e fomento à prática esportiva, além de prêmios na Copa Maricá e na competição do Maricá Skate Fest.

O professor de referência da turma, Francisco Alves, destacou a importância das atividades fora de sala de aula.

“Aqui é uma oportunidade para eles saírem desse ambiente, da sala de aula, e aprenderem fora, além de conhecer um espaço aqui do bairro deles. Então, isso é uma oportunidade mesmo de sair dessa rotina do contexto escolar”, destacou.

O aluno Leonardo David, de 16 anos, contou que estava bem contente com a oportunidade. “Eu gostei bastante, aprendi um pouco mais sobre o skate e aproveitei esse tempo aqui”, comentou o morador de Inoã.

Para a prática esportiva, as crianças receberam tênis, meia, uniforme, equipamentos de proteção e o skate. Com todo material adequado, David Bryan, 14 anos, era só expectativa. “Eu consegui andar de boa. Tentei até fazer uma manobra. Foi muito bom, foi ‘mec’”, disse o estudante.

Festival de skate

“Maricá Skate Fest” é composto por duas etapas, tendo oficinas esportivas para as escolas municipais nos quatro distritos de 11 de março a 5 de abril, e as competições de skate (Copa Maricá e Maricá Fest) que acontecem de 30 de abril a 5 de maio na arena montada na quadra formada pelas ruas Elisa Vieira Veras (antiga 52), Van Lerbergue (antiga 34) e Alice Máximo de Souza, em Itaipuaçu. As inscrições estão abertas até o dia 29/04, e os interessados podem realizar as inscrições pelo site da Faserj ou pelo site do Maricá Skate Fest (faserj.org.br e maricaskatefest.com.br).