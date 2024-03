Vereador Aldair de Linda vai recorrer da decisão - Foto: Arquivo MAIS

Vereador Aldair de Linda vai recorrer da decisãoFoto: Arquivo MAIS

Publicado 27/03/2024 14:08 | Atualizado 27/03/2024 14:40

Maricá - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acolheu o pedido feito pela Associação dos Supermercados do Estado, a solicitação foi feita ao TJ para revogar a gratuidade nas cobranças das sacolas plásticas nos supermercados de Maricá, o município dava gratuidade nas sacolas, até essa decisão.

Foi o vereador Aldair de Linda (PT) que criou a Lei nº 3.066/21 que garantia a gratuidade, sancionada pelo Prefeito Fabiano Horta (PT).

A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro começou a valer nesta terça-feira (26), no município.

Nossa redação entrou em contato com o vereador Aldair de Linda, que informou que a Câmara Municipal de Maricá, vai entrar com recurso e recorrer à Justiça contra essa decisão.