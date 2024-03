Farto material entorpecente apreendido pela Policia Militar - Foto: Jornal O DIA

Farto material entorpecente apreendido pela Policia MilitarFoto: Jornal O DIA

Publicado 27/03/2024 10:26 | Atualizado 27/03/2024 10:30

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM trocaram tiros com criminosos no bairro da Amizade no início da noite desta terça-feira (26), e um elemento foi preso.

Segundo informações, uma Guarnição do PATAMO, da ala "D", realizando um patrulhamento após receberam a denuncia de que haviam homens na Comunidade do Saco da Lama transitando com fuzis e foram averiguar, ao chegarem ao local foram recebidos a tiros por criminosos quando avistaram a viatura.

Na viatura estavam o Major Yedoo, Comandante da 6ª Cia, o 2º Sargento Silveira e os 3º Sargentos Boechat e D. Coelho que contra atacaram.

Durante o tiroteio, os criminosos fugiram e os Policiais foram adentrando dentro da comunidade e se depararam com um dos marginais que estava envolvido no tiroteio, foi encontrado baleado, caído no chão, e com ele uma espingarda calibre doze, quatro quilos de pasta base para produção de cocaína, diversos pinos da droga, muita maconha e um rádio transmissor.

O material foi apreendido e levado para a 82ª DP no Centro de Maricá, juntamente com o criminoso que foi encaminhado para um dos hospitais do município e em seguida será levado para a 82ª DP para ficar à disposição da Justiça e do sistema prisional.