Carro recuperado em Inoã após confronto com marginal pelos Policiais Militares após roubo em Itapeba - Foto: Jornal O DIA

Publicado 27/03/2024 10:47 | Atualizado 27/03/2024 11:04

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM sob o comando do Major Yeddo, conseguiram interromper um roubo em andamento na manhã desta quarta-feira (27).



A vítima, uma mulher que estava saindo de casa com sua filha no bairro de Itapeba, foi rendida por um marginal armado (de tornozeleira eletrônica) que levou pertencentes e o seu automóvel, só dando tempo dela retirar sua filha de dentro do veículo.



Imediatamente o assalto foi comunicado à 6ª Cia que alertou o CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública)para fazer o monitoramento do veículo através das câmeras que observam a cidade.



O automóvel roubado, um Volkswagen Fox, de cor cinza, foi localizado fugindo pela Rodovia Amaral Peixoto na altura do Restaurante Popular Mauro Alemão, no KM 14, e foi abordado por uma guarnição do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) e do PAMESP (Patrulha Motorizada Especial), o criminoso reagiu contra os policiais e houve troca de tiros e perseguição, o elemento parou o veículo roubado na rodovia e fugiu correndo para dentro de um beco do outro lado da pista, na direção da comunidade Risca Faca, na tentativa de se esconder.

Porém o criminoso foi baleado e levado para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara, em seguida será preso se sobreviver.