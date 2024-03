Centro de Operações Integradas em Itaipuaçu - Foto: Marcos Fabrício

Centro de Operações Integradas em ItaipuaçuFoto: Marcos Fabrício

Publicado 28/03/2024 09:40

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, inaugurou nesta quarta-feira (27) o Centro de Operações Integradas (COI) de Itaipuaçu, que vai atender 24 horas as demandas referentes ao 3º e 4º distritos (Inoã e Itaipuaçu), respectivamente. A nova sede administrada pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil está localizada na Avenida Benvindo Taques Horta Junior, na orla de Itaipuaçu, e vai abrigar as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros que atuam no município por meio do Programa Estadual de Implantação de Serviços (Proeis) BM, com funcionamento de 24 horas por dia.

Durante a cerimônia, Fabiano Horta afirmou que a instalação da estrutura em Itaipuaçu se fez necessária, acompanhando o crescimento do distrito nos últimos anos. “Objetivamente construímos um aparelho de proteção, de integração, um centro de operações que interage hoje com o distrito de Itaipuacu, que podemos nominar como uma dinâmica de cidade, enxergando o seu crescimento demográfico, seu adensamento, a natureza longeva das suas orlas. Toda a dinâmica de urgência, de chamados, a dinâmica interativa necessária da presença da Defesa Civil terá um posto funcionando com seus agentes na proximidade do território de Itaipuaçu”, disse.

A nova base é equipada com viaturas, barcos, jet skis que vão dar suporte aos projetos realizados na orla como o Marola Certa, o bodysurf e beach & Fitness. Também ficarão na sede os agentes da Defesa Civil que atuam em tempo integral na região, reduzindo o tempo de resposta. Com a nova estrutura, inicia-se o serviço de vistoria 24h nos 3º e 4º distritos, que atualmente funciona por 12 horas no Centro Administrativo de Itaipuaçu.

“A ideia é descentralizarmos nessas bases, de fato já em Itaipuaçu e, em breve, na Barra de Maricá e em Ponta Negra, a ampliação dos serviços para uma melhor resposta. É toda uma logística já mais ágil para dar a melhor condição de trabalho e atendimento à população”, disse o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt.

O secretário de Governo, João Maurício de Freitas (Joãozinho), reconheceu o trabalho dos agentes da Defesa Civil. “Hoje é um dia de festa e mais do que um dia de entrega, é o reconhecimento do governo municipal ao trabalho de cada um de vocês. Sabemos que quando começa a chover ou quando o mar está de ressaca é vocês que estão entregues à vida dos maricaenses e eu tenho certeza que todos os momentos que precisamos da Defesa Civil ela estava ali pronta para fazer o resgate e colocar na pronta disposição do atendimento”, parabenizou.

Prédio do Proeis BM

No mesmo terreno está localizado o prédio onde vai abrigar militares que atuam no Programa Estadual de Implantação de Serviços (Proeis) BM, com alojamentos para homens e mulheres e refeitório. O pátio tem espaço para abrigar a viatura e fazer pequenos reparos nos equipamentos utilizados pelos bombeiros.

“Essa estrutura veio em bom tempo. Era algo que estávamos almejando e realmente precisava ter uma estrutura para as viaturas, para fazer manutenção de material, já que a guarnição fica empenhada 24 horas e o tempo de deslocamento para o destacamento é um tempo considerável. Isso vai somar bastante com o tipo de socorro a ser prestado, com a infraestrutura para o militar que está aqui. Então, acho que ganha todo mundo. Ganha o militar, a população e o município”, afirmou a tenente-coronel Camila Amaral, comandante do 3º Grupamento de Bombeiro Militar de Niterói e Maricá.