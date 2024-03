Carro do Peixe atendendo a população - Foto: Marcos Fabrício

Carro do Peixe atendendo a populaçãoFoto: Marcos Fabrício

Publicado 28/03/2024 15:19

Maricá - O Caminhão do Peixe, projeto da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Secapp), estacionou nesta quinta-feira (28), próximo ao DPO do Barroco, com 300 kg de pescado. Entre as opções: pargo, tilápia, xerelete e corvina com descontos de até 40%.

Moradora do Barroco, Dilzete Barbosa, de 56 anos, contou que é presença garantida em todas as edições do projeto no bairro.

“Eu venho sempre, toda quinta-feira, garantir um peixinho. E com a s

Semana Santa, eu vou receber visita em casa, então tem que levar mais peixe. Eu comprei corvina e tilápia porque os preços aqui, realmente são mais em conta do que peixaria e a qualidade é outra”, revelou Dilzete.

Ao lado de uma amiga, Andréa Rocha, 48 anos, também garantia o almoço da Semana Santa.

“Eu sempre passava aqui, via uma fila enorme, mas nunca dava para parar. Ontem, conversando com ela, resolvemos vir no c

Caminhão. Então, essa é a primeira vez que participo, mas gostei muito e agora quero vir sempre, porque lá em casa somos três pessoas e a gente gosta muito de filé de peixe. Compro para fazer várias vezes e aqui o peixe está fresquinho. Estou levando xerelete e filé”, disse Andréa.

Priscila Emídio, 33 anos, estava com o marido André Bianchini Damasceno, 46 anos, e explicou porque prefere garantir seu peixe no projeto.

“Além do preço ser mais em conta, o peixe é fresco e tem a questão de ser de cooperativa, então vale a pena”, admitiu ele, que mora no São Bento da Lagoa.

Nesta Sexta-feira Santa (29/03), o Caminhão do Peixe estará no bairro do Flamengo, das 8h às 12h, em frente à lotérica.