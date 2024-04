Condutor encaminhado à Delegacia - Foto: Jornal O DIA

Condutor encaminhado à DelegaciaFoto: Jornal O DIA

Publicado 01/04/2024 13:50

Maricá - Na manhã desta segunda-feira (01) uma motocicleta clonada foi apreendida pela Guarda Municipal.

De acordo com informações, as câmeras do CIOSP (Centro Integrado de Operações e Segurança) tiveram sua atenção voltada um veículo suspeito de duplicidade de sua placa, uma motocicleta de cor cinza de placa: RKE-2J41, duplicidade entre Niterói (RJ) e Maricá (RJ).

Então a Orientação da Coordenação do CIOSP foi alertar as equipes de campo para abordagem do condutor da moto.

A abordagem feita pelos agentes da Guarda Municipal foi feita próximo à praça Orlado de Barros, na rua Almeida Fagundes; a equipe GEOTRAN então encaminhou o elemento que pilotava a moto para a 82ª DP, também no centro de Maricá.