Congresso do Amanhã - Foto:Katito Carvalho

Publicado 02/04/2024 11:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, abriu nesta segunda-feira (01) o Congresso do Amanhã, com diálogos entre líderes e especialistas para criar oportunidades de pesquisa e inovação. O evento, com entrada gratuita, acontece até quarta-feira (3) em Araçatiba, no espaço montado ao lado do aeroporto municipal.

Com o tema: "Do Mar de Maricá à Sustentabilidade do Brasil", o congresso é uma celebração da interseção entre inovação, ecologia e os objetivos de desenvolvimento sustentável, com exposições, oficinas e palestras sobre sustentabilidade, educação, saúde e tecnologias limpas. São 82 palestrantes de universidades, como UFRJ e UFF, e das autarquias municipais – Instituto de Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR), Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) – para contribuir com ideias de um planeta mais sustentável.

Adriana Costa, secretária de Ciência, Tecnologia e Formação, afirmou que o objetivo do Congresso é reunir universidades e instituições municipais para debater o futuro do planeta a partir do viés da sustentabilidade.

“Nosso tema é justamente falando do mar, essa riqueza que vem do oceano e está propiciando o desenvolvimento para a nossa cidade. Estamos trabalhando a Agenda 2030, que traz metas como reduzir a poluição nos mares, conservar as zonas costeiras e marinhas, entre outras iniciativas”, destacou Adriana.

Participam da programação de abertura, palestrantes renomados, além de representantes de instituições ligadas ao programa "Passaporte Universitário", como a UniLaSalle, a Univassouras, a Estácio e a Unifeso.

“Estamos falando sobre sustentabilidade, o que fazer com os resíduos gerados. Então todo tipo de tecnologia e inovação que nos ajude na preservação do oceano é o que estamos discutindo nesse congresso”, acrescentou a coordenadora de Projetos da secretaria, Claudia Cardoso.

Programação:

terça-feira

10h - Credenciamento-SCTF

11h - A inovação em educação em tempos de plataformização

Prof DSC Marcelo Mocarzel - UNIFESO

12h - Almoço

13h - Arquitetura e Urbanismo

Dr.João Folly- Estácio

14h - Benefícios do esporte na universidade como atividade de extensão, inclusão e transformação de vida ( com aula prática no local)

Prof DSC Diogo e Prof MSC Anderson- UNIFESO

15h - Mesa redonda dos acadêmicos de Medicina da Liga Salve - Salvando vidas através de simulações realísticas Estudantes do UNIFESO (incluindo estudantes do PU Maricá).

Mediação da Profa MSC Renata Mendes- UNIFESO

16h - Mesa redonda dos acadêmicos de Odontologia sobre o IETEC - Conhecimentos integrados gerando benefícios para a comunidade.

Estudantes do UNIFESO (incluindo estudantes do PU Maricá). Mediação da Profa MSC Renata Mendes- UNIFESO

17h - O Poder da Tríplice Hélice da Inovação: IES, Governo e Empresas entregando valor e transformando a sociedade

Profa MSC Luciana Nunes e Prof MSC Daniel Martins- UNIFESO

18h - Sala Verde UNIFESO: Rumo aos ODSs e Agenda 2030 Escolar

Prof DSC Luiz Antônio UNIFESO

19h - Capacitação técnica: um passo para a graduação

Dr. Maria Torres- FGV

quarta-feira

10h - Credenciamento - SCTF

12h - Almoço

13h - Formação PU: Dengue e outras Arboviroses ,o que precisa saber?

Estevão Alves de Souza e Edson Siqueira de Souza/ SAÚDE 14h Mudanças Climáticas : Desafios globais, soluções locais Prof. Alex Vieira - ICTIM

15h - Economia Azul Profª. Dr. Patricia Sena- Unilasalle

15h30 - A academia e o Mundo Corporativo

Dr. Henry J. Kupty- Unilasalle

16h - Cidades Inteligentes e sustentáveis: Uma proposta para Maricá e Região

Dr. André Luis Azevedo Guedes- Unilasalle

17h - A nova fase da Internet e o Dinheiro do Futuro

Dr. Douglas Miranda- Unilasalle

17h30 - Políticas Públicas para água: fragmentação da responsabilidade política e a perspectiva de futuro

Profa. Msc. Luiza Helena P. Fraga Rodrigues- Vassouras

18h10 - Empreendedorismo Sustentável Andrea Carvalho – Papel Semente

19h - O Potencial Latente da Cidade de Maricá para o Turismo Científico Prof. Dr. Marco Antonio Soares de Souza- Vassouras

20h - Encerramento