Curso de Empreendedorismo em Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 02/04/2024 15:48

Maricá - Impulsionar, valorizar e acelerar a geração de emprego e renda ampliando a participação de mulheres nos negócios. Essa é a meta do programa de Formação em Empreendedorismo Feminino da Escola de Startup de Maricá, que teve sua aula inaugural realizada na tarde dessa segunda-feira(01/04), na tenda do Congresso do Amanhã, em Araçatiba (ao lado do aeroporto).

O curso é ministrado pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) para potencializar a gestão de negócios e marketing digital de maneira prática. Todas as aulas são dadas por mulheres

Entre elas, está Paula Erthal, gestora de projetos e analista de Arranjos Produtivos Locais do Parque Tecnológico e também palestrante da aula inaugural.

"Neste primeiro momento, falei sobre a relevância da mulher enquanto empreendedora e os desafios que a gente enfrenta para poder colocar nossos negócios em prática", conta a professora que irá lecionar a disciplina sobre Alinhamento Estratégico, falando sobre planejamento, visão, missão, valores e análise swot.

A formação tem carga horária de 36 horas distribuídas em nove encontros presenciais de 4 horas, às terças e quintas-feiras, com turmas no período da tarde e da noite, no Galpão Tecnológico de Maricá, em Inoã.

Incentivo

Uma das beneficiárias é a artesã Alexandra Serafim. Moradora de Inoã, ela começou a empreender durante a pandemia da Covid-19, sempre fazendo cursos de especialização.

“Esse incentivo em nosso desenvolvimento é essencial. Participo da Rede Colmeia, que realiza um trabalho constante em prol do nosso crescimento enquanto empreendedoras e, agora na Escola de Startup, teremos o incentivo na área da gestão de nossas marcas”, conta a proprietária da marca Atelie Xanda Artes, que completa:

“Há menos de um mês participei de uma feira em um dia em que eu estava desanimada, mas fui incentivada pela Thaisa Muniz, fundadora da Colmeia Maricá, a participar. E foi justamente neste dia que recebi uma encomenda enorme que vai me garantir o ano todo de trabalho. Isso é um grande incentivo e desafio. Já o curso é importante porque auxilia na busca por encontrar um melhor fornecedor, precificar os produtos. A busca de conhecimento melhora o nosso trabalho e nos ensina como vender", completa.

Metodologia com estratégia

O conteúdo programático da formação contará com alinhamento estratégico para que as alunas compreendam os objetivos de um negócio e definição da missão, visão e valores. As tendências de consumo também serão pautadas para melhor entendimento das tendências do mercado e oportunidades para agregar valor aos produtos ou serviços.

Também serão abordados fundamentos do marketing digital, sua importância para os negócios e estratégias de criação de conteúdo e engajamento nas redes sociais.