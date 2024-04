Ônibus Vermelinho da EPT - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 03/04/2024 10:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), foi escolhida como uma das 100 empresas mais influentes em mobilidade urbana do Brasil. O ranking é uma iniciativa do caderno de Mobilidade do Jornal O Estadão e da plataforma Connected Smart Cities, onde a empresa passou pela avaliação de seis jurados que utilizaram critérios como inovação, impacto da pauta ESG e abrangência.

O objetivo do ranking é reconhecer as empresas que estão fazendo a diferença no setor de mobilidade urbana e que estão contribuindo para a construção de cidades mais inteligentes, sustentáveis e inclusivas. A escolha da EPT foi devido a seu papel fundamental na iniciativa de mobilidade sustentável e acessível para a população de Maricá.

Na 2ª edição do evento Parque da Mobilidade Urbana (PMU), realizado em junho do ano passado, no Pacaembu em São Paulo, a EPT ganhou o primeiro lugar na categoria "Iniciativas Públicas em Favor da Mobilidade" com o projeto "Bicicletas Adaptadas Compartilhadas Gratuitas". Essa categoria é uma referência de medida inclusiva e sustentável de transporte para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

"A escolha da EPT como uma das 100 empresas mais influentes em mobilidade urbana do Brasil é um reconhecimento do nosso compromisso contínuo com a gestão popular, inovação, sustentabilidade e excelência no serviço prestado à população de Maricá. Estamos orgulhosos de sermos destacados por implementar soluções inovadoras, promover princípios ESG e democratizar o acesso ao transporte público. Este reconhecimento só reforça nossa determinação em continuar transformando a mobilidade urbana e inspirando outras cidades a seguirem nosso exemplo." - Celso Haddad, presidente da EPT.