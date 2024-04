Pedacinho do Céu na Orla de Araçatiba - Foto: Leonardo Fonseca

Pedacinho do Céu na Orla de AraçatibaFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 05/04/2024 14:16 | Atualizado 05/04/2024 14:17

Maricá - Maricaenses e turistas aproveitaram a quinta-feira (4) para curtir o primeiro dia do “Pedacinho do Céu”. O evento, que acontece até domingo (7), proporciona ao público o pôr do sol mais bonito da cidade, além de apresentações musicais, gastronomia de alta qualidade e feira de artesanato, no Deck Pôr do Sol, na Orla de Araçatiba. A entrada é gratuita.

Nesta edição, o tema são anos 80 e 90. O evento está com decoração temática, que inclui fotos e pôsteres de artistas e acontecimentos das duas décadas. O “Pedacinho do Céu” é realizado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e pelas secretarias de Promoção e Projetos Especiais e Turismo.

A abertura do festival contou com a novidade desta edição: o Céu de Talentos, projeto que permite a artistas da cidade mostrarem o seu talento no projeto Curta Karaokê. O público curtiu e cantou junto com os músicos que se apresentaram no espaço gourmet.

Em seguida, no palco flutuante, foi a vez do show de Dalva e Banda Bigorna com um Tributo a Rita Lee. O grupo Tatudoemcasa fechou a primeira noite do “Pedacinho do Céu”.

Animação

Os moradores de Itaipuaçu, Mônica Apolonio e Sandro Rocha prestigiaram o evento pela primeira vez. Segundo eles, o festival é uma ótima oportunidade para o fomento da cultura, dos artistas e do comércio em Maricá.

“Já tinha vontade de conhecer o festival porque já tinha visto as outras edições da internet. Estou achando o máximo, porque podemos curtir as músicas dos anos 80 e 90. Na minha opinião, foram as melhores décadas da música e é muito bom a gente poder aproveitar essas canções aqui”, contou Mônica.

Pela terceira vez aproveitando o “Pedacinho do Céu”, a enfermeira Vanessa Viana também adorou o tema desta edição.

“São as músicas da minha época, estou me divertindo. Acho o evento muito bacana, une as pessoas”, afirmou Vanessa.

Programação

05/04

17h – Projeto Pedacinho do Céu

18h- Céu de Talentos

19h – Vitor Savios – Tim Maia Cover

21h -Thunderock com Avellar Love, do João Penca – Tributo a Legião Urbana

06/04

17h – Projeto Pedacinho do Céu

18h – Céu de Talentos

19h – Rollercoaster

21h – Valério Araújo- Tributo ao poeta

07/04

15h30 – Céu de Talentos

17h – Projeto Pedacinho do Céu

18h – Céu de Talentos

19h – Banda Digital Synthpop