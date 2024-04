Espraiado de Portas Abertas - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 08/04/2024 10:05

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promoveu neste domingo (07) a segunda edição da temporada 2024 do Espraiado de Portas Abertas, o mais tradicional circuito de turismo rural da cidade e que completou 15 anos em 2023. Tendo como tema a Páscoa, os restaurantes que participam do projeto oferecem agora gastronomia variada, e não mais um único prato específico como vinha ocorrendo. Além disso, houve ainda shows de 15 atrações musicais da cidade.

A gastronomia incluiu caldos, massas, petiscos em geral e bebidas. Os visitantes puderam apreciar os diversos tipos de artesanato da Feira da Agricultura Familiar e da Feirarte, como crochê, patchwork, trabalhos em feltros e quadros. Também fizeram parte da programação atividades culturais e opções de passeios, como a visita à capela de São Jorge e à sede das Unidades de Conservação, próxima à cachoeira. O evento é bimestral e as datas das próximas edições serão definidas gradativamente.

Moradores e visitantes aprovam o evento



Curtindo o Espraiado de Portas Abertas, a moradora do Centro, Elisangela Ribeiro, o evento é muito importante para atrair visitantes na região. "Eu sempre tento estar presente com a minha família, pois é mais uma oportunidade de renda desses comerciantes e acaba atraindo mais gente para esse lindo bairro", disse a professora.

Rosânia Costa da Silva, de 35 anos, aproveitou para se reunir com os filhos no Rancho Costela Fogo de Chão. "Eu adoro a comida desse local e é muito bom saber que o projeto voltou com o roteiro de visitas. Espero estar mais vezes presente", disse a moradora de Ponta Negra.