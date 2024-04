O elemento preso possuía um mandado de prisão - Foto: Jornal O DIA

Publicado 08/04/2024 10:27

Maricá - Na noite do último sábado (06), um motorista bêbado foi preso por agentes da Polícia Militar do PROEIS, após uma perseguição no bairro de Ubatiba.

Segundo relatos, o motorista seguia pela via sentido Itaboraí, e próximo ao IFF (Instituto Federal Fluminense) fez uma ultrapassagem e bateu em seguida em outro carro, e em seguida fugiu.

Agentes do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) estavam dentro de uma cabine de vigilância no bairro e foram atrás do motorista alcoolizado, e uma perseguição começou.

Na perseguição uma policial do PROEIS quebrou o braço, porém o elemento foi preso e encaminhado para a 82ª DP e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.

O criminoso que não teve o nome identificado, possuía um mandado de prisão por roubo.