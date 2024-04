O Pedacinho do Céu atraiu mais de 15 mil pessoas - Foto: Divulgação

Publicado 08/04/2024 13:29

Maricá - Mais de 15 mil pessoas estiveram presentes nos quatro dias da primeira edição de 2024 do "Pedacinho do Céu", festival que une o pôr do sol mais bonito de Maricá, apresentações musicais, gastronomia e artesanato, no Deck Pôr do Sol, em Araçatiba.

O evento é realizado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e pelas secretarias de Promoção e Projetos Especiais e Turismo.

O presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, contou que o projeto contempla a beleza natural de Maricá, além de oferecer a possibilidade para os empresários da gastronomia e turismo investirem na cidade.

"A Codemar é isso. Nós queremos um futuro melhor para Maricá, com desenvolvimento econômico, sustentabilidade e felicidade para as famílias", afirmou Hamilton.

Lacerda também lembrou que o festival tem uma programação musical diversificada.

"O evento conta com os shows dos artistas da cidade. É o choro, é o samba, é o rock, é a bossa nova, são todos os gêneros. O ‘Pedacinho do Céu’ tem o objetivo de contribuir para que Maricá seja a cidade da cultura e do turismo”, disse.

Pedido de casamento

O casal Patrícia Coelho, 32 anos, e Jeferson Nascimento, 27 anos, saiu de Petrópolis para celebrar o aniversário dela em Maricá na companhia de amigos. Ele já chegou à cidade com o intuito de fazer a surpresa de pedi-la em casamento após cinco anos de namoro. Ao chegar, se depararam com o evento. Foi o palco perfeito para o pedido.

“Não conhecíamos o deck, mas eu já tinha visto fotos desse lindo pôr-do-sol e decidi fazer a surpresa aqui. Foi ainda mais especial e marcante nos depararmos com o evento que nos proporcionou um momento ainda mais marcante”, explicou o noivo.

Sucesso

A farmacêutica Eliana Abreu, 51 anos, e seu marido Valdeci Gomes, 53 anos, moram em Quintino mas têm casa em São José do Imbassaí há 29 anos. Na manhã de sábado, ela fazia um passeio de bicicleta pela orla de Araçatiba quando soube do evento.

“Estamos gostando muito. Trouxemos nossa cadeira de praia e estamos aqui apreciando essa vista encantadora e curtindo uma boa música. É a primeira vez que venho e estou encantada”, celebrou.

A professora de inglês Thais Barreto sempre está presente nas edições do "Pedacinho do Céu". Dessa vez, ela prestigiou o evento na sexta-feira e no domingo.

"Acho o Pedacinho do Céu sensacional. É um evento em um ambiente agradável, familiar e com segurança. Tem uma diversidade cultural e gastronômica danada. E vi todo mundo se divertindo e cantando, não só a geração dos anos 80 e 90", opinou Thais.

Com o tema "anos 80 e 90", a edição contou com apresentação musical de 10 artistas. Além disso, cerca de 40 cantores puderam mostrar seu talento no “Céu de Talentos”, projeto de karaokê que foi novidade nesta edição.

Carregadores solares

Quem esteve presente no “Pedacinho do Céu” não precisou se preocupar em ficar sem bateria para registrar o pôr do sol e outras atrações. No evento foi disponibilizado um painel de carregadores solares, com energia sustentável, para todos os tipos de aparelhos.