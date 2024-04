Viatura da PM estacionada no MCMV de Inoã - Foto: João Henrique Jorge

Publicado 10/04/2024 14:52

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM apreenderam uma grande quantidade de drogas e material utilizado no tráfico, no Condomínio MCMV de Inoã.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (10), por volta das 10h50 os agentes estavam realizando um patrulhamento e receberam informações de que haviam traficantes vendendo drogas em plena luz do dia em um local do condomínio.

Ao chegarem na localização informada, dois elementos suspeitos foram avisados e na mesma hora que os indivíduos viram a viatura saíram correndo largando tudo no local.

Foi quando os policiais encontraram uma quantidade razoável de drogas, e material utilizado para embalar o material ilícito, tudo foi apreendido e levado para a 82ª DP no centro de Maricá.