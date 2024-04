Lona Cultural de Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Lona Cultural de ItaipuaçuFoto: Divulgação

Publicado 10/04/2024 12:42 | Atualizado 10/04/2024 12:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realiza neste domingo (14), a partir das 14h, o projeto Arte das Ruas na Lona Cultural de Itaipuaçu. O evento, que é gratuito, contará com músicas autorais, batalhas de rima, workshop de grafite com grafitagem ao vivo, além de dança e artesanato.

No espaço haverá oficinas para ensinar técnicas de pinturas, história da arte e do grafite no Brasil e no mundo. Também terá shows de rap e hip-hop, além de pista de skate, com um coletivo incentivando, principalmente, as mulheres a praticar a modalidade.