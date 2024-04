Dupla capturada - Jornal O DIA

Publicado 11/04/2024 09:37 | Atualizado 11/04/2024 09:38

Maricá - Dupla de assassinos que agrediram, esfaquearam e assassinaram um homem, identificado como Ademir Ferreira Casanova, de 42 anos dentro de sua casa na última terça-feira (09) foram presos nesta quarta-feira (10).

Os elementos foram presos por agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e da Polícia Civil.

Segundo informações os Policiais Civis da DHNSG e da 14ª DP cumpriram mandado de prisão temporária expedido pelo Plantão Judiciário contra os elementos Alisson do Nascimento em desfavor dos nacionais e Renato Durval Carius Pereira.

Ambos foram presos após serem identificados na rápida investigação como os assassinos do Ademir.

As investigações mostraram que a dupla invadiu a residência da vítima com intuito de se vingar, por conta de uma briga em que a vítima teve com um amigo dos criminosos, a briga aconteceu na rodoviária de Maricá, no dia último dia (06).

Renato foi capturado por agentes da 14ª DP próximo ao metrô Cidade Nova, no Rio de Janeiro, e Alisson foi capturado pelos Agentes da Guarda Municipal de Maricá, nas proximidades do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, ambos foram levados para a 82ª DP no Centro de Maricá.