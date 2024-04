Presidente Lula ao lado de Kikah Monteiro - Foto: Divulgação

Publicado 15/04/2024 13:23 | Atualizado 15/04/2024 13:27

Maricá - Ela é jornalista, reconhecida produtora cultural, ativista de movimentos sociais, gestora pública e está desde sempre imersa como uma figura proeminente na esfera política. Kikah Monteiro teve sua ficha de filiação ao PT abonada pelo presidente Lula, durante o concorrido evento de filiação da ministra Anielle Franco, na semana passada, no Rio de Janeiro. O evento contou com a participação da cúpula do PT, incluindo as deputadas Benedita da Silva, Gleisi Hoffmann, Verônica Lima e Rosângela Zeidan. Apesar das especulações sobre uma possível candidatura, Kikah refuta essa ideia e reitera seu compromisso em capacitar mulheres para a participação na política e para atuação nas instâncias de poder. Com um histórico de atuação diversificada, Kikah Monteiro desempenha papéis de destaque em várias instituições de Maricá. Como diretora administrativa do GAM - Grupo de Artistas de Maricá, ela contribui ativamente para o enriquecimento cultural da cidade, promovendo eventos e projetos. Além disso, sua atuação como diretora fundadora no IHGAM - Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, visa contribuir na preservação da memória histórica da cidade que lhe conferiu o honroso Título de Cidadã Maricaense. Natural da cidade de Volta Redonda, Kikah chegou na região metropolitana durante a gestão do governo de Washington Quaquá, em Maricá e atuou na coordenação da comunicação da campanha eleitoral que garantiu a vitória para seu sucessor, Fabiano Horta. No atual governo, após diversos projetos executados como Subsecretária de Planejamento, atualmente desempenha suas funções na Assessoria Especial de Parcerias Público-Privadas e Serviços Concedidos, orgão vinculado ao gabinete do prefeito. Paralelamente a essas responsabilidades, Kikah Monteiro está preparando o treinamento "EU, Mulher?!", que percorrerá as principais cidades do Rio de Janeiro durante o período eleitoral. Seu objetivo é dialogar com candidatas, oferecendo ferramentas e estratégias para a persuasão eleitoral. Ela enfatiza a necessidade das mulheres ousarem mais, capacitando-se e ocupando espaços de debate e decisão sem restrições. "Quero contribuir para o fortalecimento do PT, maior partido de esquerda da América Latina, me dedicando ao máximo para potencializar mulheres para o debate e embate político. Sem isso, continuaremos sendo apenas números de campanha", afirmou.