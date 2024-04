3º Festival Cultura de Direitos - Foto: Gabriel Ferreira

3º Festival Cultura de Direitos Foto: Gabriel Ferreira

Publicado 15/04/2024 09:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos, realizou no sábado (13) o 3º Festival Cultura de Direitos, no polo Pedreiras, no distrito Centro. Foi um dia dos alunos apresentarem o que desenvolvem nas oficinas de música (com interpretação em Libras), coral acompanhado de violino, violão, flauta, saxofone e cavaco, dança, capoeira, fotografia e grafite. Mais de 300 pessoas prestigiaram o evento, que foi aberto ao público.

Diestéfano Sant’Anna, coordenador geral do programa Cultura de Direitos, afirmou que o festival será realizado nos seis polos do programa para divulgar as atividades e ampliar o número de participantes nas unidades.

“Esse ano nós vamos fazer um festival em cada polo. Essa iniciativa é fruto de todo o trabalho desenvolvido no programa e que agora foi apresentado às famílias”, afirmou Diestéfano.

Jaqueline Barreto, supervisora do projeto no Polo Pedreiras, explica que, além das atividades oferecidas, as famílias participantes também recebem suporte do programa.

“O intuito do nosso projeto é sempre fazer ele crescer, acolhendo todo tipo de público e dando suporte as suas famílias para ter acesso as demais políticas sociais”, ressaltou a coordenadora.



Cultura de Direitos

O programa Cultura de Direitos foi criado para desenvolver a capacitação por meio de oficinas de audiovisual, videoarte, música, capoeira e mídias sociais, integrando as ações da secretaria com a comunidade. As atividades são realizadas em seis polos no município. O programa também faz o acompanhamento social das famílias, com a garantia dos direitos básicos e da ampliação da relação direta entre poder público e a população por meio dos agentes sociais do Comitê de Defesa dos Bairros.