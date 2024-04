Cosplay - Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 17/04/2024 09:19

Maricá - Dez dias de atrações focadas em e-sports, cultura geek, muitos jogos e apresentações para o público infantil e o adulto a partir desta sexta-feira (19). Trata-se da terceira edição do Maricá Games, com previsão de 60 mil visitantes, o dobro do registrado no ano passado. Será o maior evento gamer do Estado do Rio de Janeiro.

Para reunir tanta gente e tantas atrações, o evento está de endereço novo: na Praça dos Gaviões, na Avenida Zumbi dos Palmares, em Itaipuaçu. Vai até o dia 28 de abril, ocupando uma área de aproximadamente 3 mil m², integrado à Lona Cultural Beth Carvalho e a praça de alimentação, com diferentes arenas e ambientes para as atrações.

De segunda à sexta-feira a programação começa às 9h e termina às 20h. Já nos sábados e domingos, começa às 10h e termina às 22h. É totalmente gratuito.

Serão diversas arenas com computadores e consoles; simuladores de asa delta, Fórmula 1 e ciclismo; oficinas interativas; e Swordplay. O público infantil vai aproveitar as peças de teatro com temática Peter Pan e One Piece, além do Escape Room, Mundo dos Blocos e o Mundo dos Brinquedos.

Competições e concursos

Para os amantes de esportes eletrônicos, será possível acompanhar seis competições, com cerca de 600 participantes: League of Legends Estadual e Universitário; Counter-Strike 2 Estadual; Valorant Universitário; EAFC Invitational e Estadual; Free Fire Estadual, Maricaense, Feminino e Emulador; e Honor of Kings.

Os concursos de k-pop e desfiles cosplay (adulto e individual) vão agitar o Maricá Games, além da apresentação confirmada do Bloco Marcha Nerd e da Orquestra Star Wars.

O evento vai receber especialistas e influencers, para promoção de palestras sobre tecnologia e educação, além de espaço para podcast. Serão cerca de 100 influenciadores, entre eles o Grupo Procrastinando TV, influenciadores Muca Muriçoca (@mucamuricoca) e Virtuu (@ovirtuu), o dublador Guilherme Briggs (@guilhermebriggs) e os cosplayers internacionais Skei (@skei_x) e a dupla Be Fusion (@befusionteamcosplay), vindos respectivamente do México e Chile.