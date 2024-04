Jiboia resgatada - Foto Divulgação

Publicado 16/04/2024 10:17 | Atualizado 16/04/2024 10:20

Maricá - Guardas municipais do Grupamento Especial de Defesa Ambiental de Maricá (Gedam) resgataram, neste domingo (14), uma jiboia de aproximadamente dois metros, que estava em um terreno em que há uma obra em construção, localizada no bairro de Jardim Interlagos. O proprietário entrou em contato solicitando o apoio.

Os agentes foram acionados por meio do canal de atendimento do Centro de Operações de Segurança (Ciosp) e encontraram a serpente no terreno. O animal foi capturado sem ferimentos e devolvido ao seu habitat natural em uma área de mata, na região da Restinga.

Orientação para a população

A Guarda Municipal orienta a população a acionar a patrulha ambiental por meio dos telefones 153 ou (21) 98609-1516 (Disque-Seop), que funcionam 24 horas, em caso de flagrante de animais silvestres em área urbana da cidade ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat.

A recomendação é que a pessoa não tente resgatar, mexer ou afugentar esses animais, para que o resgate seja feito de maneira segura para os bichos, agentes e moradores.