Água MineralFoto: Arquivo MAIS

Publicado 15/04/2024 16:35 | Atualizado 15/04/2024 16:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, adiou a distribuição de 6.500 garrafas de água mineral para moradores de Itaipuaçu e Inoã. A ação seria realizada terça-feira (16) na Escola Municipal Marquês de Maricá, no Jardim Atlântico Leste, mas, devido a um atraso na entrega das garrafas que são doadas pela empresa Águas do Rio, a secretaria irá agendar uma nova data para a distribuição. No dia 07/04, o município entregou 10 mil garrafas de água aos moradores desses distritos, também adquiridas por doação.

Os moradores da região sofrem com a falta de abastecimento de água desde o dia 03/04, quando ocorreu uma interrupção na captação pelo Sistema Imunana-Laranjal pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), que abastece as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Ilha de Paquetá.