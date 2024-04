Ônibus Vermelinho - Foto: Vinícius Manhães

Ônibus VermelinhoFoto: Vinícius Manhães

Publicado 24/04/2024 16:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), realiza na próxima sexta-feira (26) mais uma edição do projeto “Ouvidoria Itinerante”. O atendimento presencial aos usuários dos ônibus chamados popularmente de “vermelhinhos”, principal transporte público da cidade, e das “vermelhinhas”, as bicicletas compartilhadas, acontece das 8h às 14h, no centro administrativo da Prefeitura de Maricá, localizado em Itaipuaçu.

Com a ação, será possível registrar reclamações, solicitações, sugestões e esclarecer dúvidas relacionadas aos transportes gratuitos de ônibus e bicicletas compartilhadas, como horários, uso dos aplicativos e o desbloqueio do passe das vermelhinhas.

A escolha do bairro foi feita com a participação dos moradores por meio de enquetes realizadas nos perfis oficiais da Prefeitura e da EPT, ambos no Instagram. Itaipuaçu foi o bairro mais votado com 35% dos votos.