Primeiro dia de competiçãoFoto: Gabriel Ferreira

Maricá - O primeiro dia de disputas do Global Tour de handebol de areia movimentaram a arena montada na Barra de Maricá nesta quarta-feira (08). As seleções brasileiras masculina e feminina entraram em quadra e estrearam com vitórias sobre Estados Unidos e Porto Rico respectivamente. Durante o dia ainda houve confrontos entre Argentina e Uruguai (no feminino) e Argentina e Catar (no masculino). Todos os jogos têm transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Confederação Brasileira de Handebol (CBhb).

O evento é organizado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em parceria com a CBhb. O secretário de Esporte e Lazer de Maricá, Carlos Vagner Frauches, visitou a arena fixa da Avenida João Saldanha e falou sobre o status que a cidade conquistou de capital nacional do handebol de areia.

“Estamos entre os locais do mundo considerados mais propícios para prática dos esportes de areia, e um dos principais do Brasil. Isso se consolidou com o investimento que fizemos para atender ao handebol, mas queremos expandir isso para outras modalidades como vôlei, beach tennis e futebol. Esta arena também já é uma legado deste torneio e vamos utilizar para trazer nossos núcleos de aprendizagem de esportes”, antecipou o secretário.

Foram justamente alunos desses núcleos e de escolas da rede municipal quem agitaram as arquibancadas no primeiro dia. Com muita animação eles torceram e também ‘tietaram’ os jogadores ao final de cada jogo. A goleira brasileira Isabela Franceschini distribuiu autógrafos aos meninos e meninas e também tirou muitas fotos com quem pedia. “Só esse contato aqui já é um retorno bacana do nosso trabalho, e essa estrutura montada é algo absurdo de bom”, observou a atleta.

Aluno do 8ºano da E.M. Amanda Pena, em Ponta Negra, Marlon William disse estar feliz de ter ido à arena. “Primeira vez que venho a um evento como este e é muito legal. Eu participo de um projeto de handebol na minha escola e isso incentiva a gente”, disse o adolescente de 12 anos. O colega de turma Carlos Henrique Canabarro, de 13, disse que também quer jogar na areia. “Eu jogo muito na quadra da escola, mas o que eu gosto mesmo é da areia. O evento está muito bonito”, ressaltou.

Entrega da nova arena

A cerimônia de entrega da Arena da Barra e início do Global Tour será às 18 horas desta quinta-feira (09) na arena fixa para a realização de jogos de areia, montada na Avenida João Saldanha, entre as ruas 2 e 3, na Barra de Maricá. A cerimônia também inclui a abertura oficial do Maricá Global Tour 2024.

A entrega será feita em duas etapas: a primeira será composta por uma quadra principal de areia, medindo 42×32, e uma arquibancada com capacidade para 1.500 pessoas, além de 27 salas, quatro vestiários, sete banheiros e chuveiros. Já a segunda fase, com entrega estimada para o próximo semestre, incluirá mais uma quadra, 13 salas, museu com a história do handebol de praia, academia, áreas médica e fisioterapia, praça de alimentação, camarim e um palco.