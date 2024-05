Handebol de praia - Foto: Divulgação

Handebol de praiaFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2024 09:24

Maricá - A seleção brasileira de handebol de praia conheceu os adversários no masculino e no feminino nas disputas do Global Tour. A competição, que marca a etapa de abertura da temporada do Circuito Mundial, será nesta quarta-feira e vai até o domingo nas areias de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Campeão do evento em 2023 na cidade nos dois naipes, o Brasil busca levantar a taça mais uma vez.

O Brasil vai fazer quatro jogos no dia de estreia do Global Tour. O feminino encara Porto Rico e Uruguai, às 9h e 20h20, respectivamente, enquanto o masculino tem pelo caminho os Estados Unidos, às 9h50, e a Argentina no encerramento do primeiro dia de disputas, já às 21h20. Confira a tabela completa abaixo. O diretor de handebol de praia da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Gulliver Esteves, projetou o início da competição.

"Nós do Brasil estamos muito felizes em começar o Global Tour contra uma equipe nova, como Porto Rico, que está classificada para o Campeonato Mundial, na China, e está em ascendência. Já no masculino, os Estados Unidos já é uma seleção formada há algum tempo, vem em grande evolução e também vai participar na competição da China. Promete ser um grande espetáculo nas areias de Maricá. A Confederação Brasileira de Handebol entende que vão ser jogos duros desde o início. Temos a filosofia de que jogo se ganha dentro da quadra. Estamos trabalhando para sair vitoriosos de todas as partidas", afirmou Gulliver Esteves.

A primeira etapa do Circuito Mundial será na arena que está sendo montada na Avenida João Saldanha, entre as ruas 2 e 3, na Barra de Maricá. São duas etapas: a primeira será composta por uma quadra principal de areia, medindo 42×32, e uma arquibancada com capacidade para 1.500 pessoas, além de 27 salas, quatro vestiários, sete banheiros e chuveiros. Já a segunda fase, com entrega estimada para o próximo semestre, incluirá mais uma quadra, 13 salas, museu com a história do handebol de praia, academia, áreas médica e fisioterapia, praça de alimentação, camarim e um palco.

O Global Tour – vai contar, além do Brasil, com a participação de mais sete países – é organizado pela Federação Internacional de Handebol (IHF), em parceria com a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Companhia de Desenvolvimento município (Codemar) e a Secretaria de Esporte e Lazer da cidade.

Calendário de jogos

Quarta-feira, 8 de maio

Grupo Preliminar - Masculino

09:50 Brasil-Estados Unidos

11:30 Qatar-Argentina

13:10 Alemanha-Uruguai

16:50 Qatar-Alemanha

18:30 Estados Unidos-Uruguai

21:10 Argentina-Brasil

Grupo Preliminar - Feminino

09:00 Brasil-Porto Rico

10:40 Argentina-Uruguai

12:20 Portugal-Estados Unidos

16:00 Argentina-Portugal

17:40 Porto Rico-Estados Unidos

20:20 Uruguai-Brasil

Quinta-feira, 9 de maio

Grupo Preliminar - Masculino

09:50 Brasil-Uruguai

11:30 Argentina-Alemanha

13:10 Estados Unidos-Qatar

17:50 Argentina-Estados Unidos

19:30 Uruguai-Qatar

21:10 Brasil-Alemanha

Grupo Preliminar - Feminino

09:00 Brasil-Estados Unidos

10:40 Uruguai-Portugal

12:20 Porto Rico-Argentina

17:00 Uruguai-Porto Rico

18:40 Estados Unidos-Argentina

20:20 Brasil-Portugal

Sexta-feira, 10 de maio

Dia de descanso

Sábado, 11 de maio

Grupo Preliminar - Masculino

09:50 Uruguai-Argentina

11:30 Brasil-Qatar

13:10 Alemanha-Estados Unidos

Grupo Preliminar - Feminino

09:00 Estados Unidos-Uruguai

10:40 Argentina-Brasil

12:20 Portugal-Porto Rico

17:00 5/6 Jogo de Colocação - Feminino

17:50 5/6 Jogo de Colocação - Masculino

18:40 Semifinal 1 - Feminino

19:30 Semifinal 1 - Masculino

20:20 Semifinal 2 - Feminino

21:10 Semifinal 2 - Masculino

Domingo, 12 de maio

09h00 Final - Feminino ou Masculino

10h00 Bronze Match - Masculino

11h40 Bronze Match - Feminino

12h00 Final - Feminino ou Masculino