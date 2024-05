Adoção Câes e Gatos - Foto: Elsson Campos

Publicado 06/05/2024 08:57 | Atualizado 06/05/2024 08:58

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, promoveu neste sábado (04) uma edição especial da campanha de adoção de cães e gatos na Praça do Barroco, em Itaipuaçu. Durante a ação, 12 animais resgatados das ruas ou disponibilizados por cidadãos receberam um novo lar, sendo nove cachorros e dois gatos. A iniciativa é realizada em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os animais até o momento da adoção.

Responsável por organizar as feiras, Jennifer Monteiro falou sobre a importância das ações já que diariamente cresce o número de solicitações referentes ao resgate de animais de rua. “A campanha de adoção ajuda a diminuir a quantidade de animais na rua, porque os protetores resgatam os animais, só que muitas vezes não conseguem mantê-los. Há ainda, pessoas que precisam de uma companhia, então acabam vindo aqui e se apaixonando”, explicou Jennifer.

Antes de serem doados, os animais passam por processo de aplicação de vermífugo e os adultos são castrados. A secretaria ainda oferece a castração de filhotes adotados a partir dos seis meses de idade.

O morador Luís Tadeu Santos, de 66 anos, contou que o novo amiguinho será muito bem cuidado e já terá companhia. "Já acompanho a feira de adoção há algum tempo. Tenho um cachorrinho que já está com quatro anos, e ele acaba ficando sozinho o dia todo pois saio pra trabalhar, então seria interessante ele ganhar um amigo", completou.

Campanha também acontece on-line

A campanha de doação também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria (Instagram, Facebook ou WhatsApp). Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @secpa.marica ou pelo WhatsApp (21) 97556-7695, das 8h às 17h.

Além das feiras de adoção, a secretaria, em parceria com a ONG Rio Ecopet, desenvolve campanha de sustentabilidade para recolher tampinhas plásticas e lacres de alumínio e trocá-las por ração para cães e gatos de protetores cadastrados no município e animais de rua.

A iniciativa foi criada também com foco na preservação do meio ambiente e tem apoio das secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca e Cidade Sustentável e da autarquia de Serviços e Obras de Maricá (Somar). O objetivo é recolher, mensalmente, cerca de uma tonelada de tampinhas plásticas.