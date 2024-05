Washington Quaquá e Joãozinho são a chapa do PT para Prefeitura de Maricá em 2024 - Foto: Rede Social

Washington Quaquá e Joãozinho são a chapa do PT para Prefeitura de Maricá em 2024Foto: Rede Social

Publicado 05/05/2024 17:00 | Atualizado 05/05/2024 17:45

Maricá - O Ex-prefeito do município por dois mandatos consecutivos e o responsável pela indicação de Fabiano Horta para substituí-lo, que também está à frente do executivo por duas gestões consecutivas, atual Deputado Federal Washington Siqueira, o Quaquá, é oficialmente o pré-candidato à prefeitura da cidade neste pleito eleitoral de 2024.

O diretório do PT definiu neste sábado (04) o Pré-candidato a Prefeito e o seu vice.

Quaquá, Pré-candidato a prefeito, também é o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e é uma liderança política respeitada pelo presidente Lula, como Deputado Federal que consegue dialogar com todos, mesmo polêmico, pois é conhecido por ser tempestivo, falar o que vem na cabeça e ao mesmo tempo uma das suas características é seu amor ao mais pobres, devido a sua infância humilde, sempre esteve do lado do mais fraco, por isso é responsável pela criação de programas como a moeda social Mumbuca e os ônibus gratuitos, os famosos vermelhinhos, criados em suas gestões, seu vice na chapa é o João Maurício , conhecido como Joãozinho PT atual chefe de Governo na segunda gestão de Fabiano Horta.

Vale lembrar que quando Quaquá deixou o governo de Maricá em 2016 ele asfaltou mais de 500 quilômetros de asfalto em 25 bairros do município, e deixou a prefeitura com 93% de aprovação popular.