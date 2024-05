1º de maio em festa em Maricá - Foto: Katito Carvalho

Publicado 02/05/2024 10:24 | Atualizado 02/05/2024 10:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou na manhã desta quarta-feira (1), um evento para comemorar o Dia do Trabalhador com diversas ações gratuitas na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, com oferta de orientação jurídica, psicológica, prestação de serviços de saúde, esporte, cultura e beleza para a população, além de oportunidades de cursos e empregos. As atividades aconteceram simultaneamente em diversas tendas montadas na praça central.

Quem passou pelo local pôde se cadastrar para vagas de emprego, buscar informações sobre os cursos profissionalizantes do programa Qualifica Maricá, conhecer as iniciativas da Secretaria de Assistência Social, atualizar a carteira de vacinação da gripe, antitetânica e hepatite B, aferir a pressão arterial, fazer teste de glicose, utilizar os serviços de saúde bucal, além de aproveitar inúmeras atividades de esporte, além de curtir shows dos grupos Tatudoemcasa e Banda Cult.

O Prefeito de Maricá, Fabiano Horta, esteve presente nas festividades, e destacou a data como celebração da luta da classe trabalhadora. “É muito importante termos simbolicamente esse dia sempre como um dia de reflexão. É por isso que estamos aqui hoje, neste evento celebrativo, mostrando também que Maricá é uma cidade que incrementa políticas permanentes para colocar o mundo do trabalho como protagonista da construção de uma cidade", disse.

O secretário de Trabalho, Alessandro Coutinho, afirmou que o evento foi pensado para unir os serviços da Prefeitura em um só local e atrair famílias para curtir o dia de festa. “Alguns órgãos da Prefeitura estão aqui para fornecer esses serviços que algumas pessoas não podem utilizá-los durante a semana. Tudo isso é muito importante para nós. Essa é a forma como queríamos homenagear o trabalhador”, declarou.

Corte de cabelo, manicure e design de sobrancelhas



Também estiveram disponíveis serviços de corte de cabelo, manicure e design de sobrancelhas oferecidos pelo Instituto Embelleze. No mesmo local, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento distribuiu mudas e bananas desidratadas.

Em outra tenda, tecnologia com óculos de realidade virtual, videogames e jogos interativos do Laboratório Móvel, iniciativa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), atraíram os olhares da garotada. Para a criançada, uma programação exclusiva, com parque infantil, e bonecos temáticos.

Os festejos contaram ainda com uma apresentação de dança do ventre de alunos da Casa da Terceira Idade, além de uma aula de zumba para todo o público presente.

Acompanhando os alunos atendidos na Casa do Idoso, o secretário de Políticas para a Terceira Idade, Amarildo Ribeiro falou sobre a participação do grupo no evento. "O nosso objetivo hoje é fazer uma festa com os trabalhadores, e com quem já trabalhou e produziu muito nesse país, que é a nossa terceira idade. Então, por isso estamos aqui hoje oferecendo o que temos de melhor, as nossas danças, a nossa alegria e o nosso idoso em pleno movimento em Maricá", afirmou.

Também presente na ação, o secretário de Políticas Inclusivas, Clauder Peres, disse que a iniciativa tem o objetivo de aproximar mais a população da gestão municipal. “Podemos levar para as pessoas os serviços que já dispomos e executamos, que muitas das vezes elas não sabem onde encontram. Maricá é uma cidade que oferta muitas oportunidades, que são fundamentais para a inclusão social", pontuou.

Moradores celebram os festejos

Maria Inês Mota, de 58 anos, que participa das atividades da Casa da Terceira Idade, afirmou que a promoção dos serviços fornecidos pelas secretarias são fundamentais para atrair a população. "Acho que as atividades da festa são muito válidas. O trabalhador precisa ser valorizado, principalmente no Brasil, onde temos ambientes de trabalho muito escassos em certos lugares. É importantíssimo que as pessoas venham curtir esse dia. A Prefeitura está de parabéns por promover este evento", completou a moradora de Araçatiba.

Wilson Andrade, de 43 anos, levou a família e aproveitou para tomar a vacina da gripe. “Estava passando por aqui e aproveitei para curtir a festa. Acho que esse tipo de celebração é muito importante para a classe trabalhadora. Está tudo muito bonito, gostei bastante. Até trouxe as crianças para curtir o dia”, elogiou Wilson.