Menos um veículo clonado nas ruas de Maricá - Foto: Jornal O DIA

Menos um veículo clonado nas ruas de MaricáFoto: Jornal O DIA

Publicado 29/04/2024 11:51

Maricá - Mais uma ação em conjunto entre o Centro Integrado da Operações de Segurança Pública e a 6ª Cia do 12º BPM da Polícia Militar resulta em menos um automóvel clonado nas ruas.

Segundo informações, um veículo Tucson de cor prata estava rodando pelas cidades de Niterói e Maricá e havia duplicidade na sua placa.

Então, o CIOSP passou a informação para os agentes do RAS da 6ª Cia de que o carro clonado estava rodando pela Rodovia Amaral Peixoto próximo ao bairro do Condado, então os polícias fizeram a abordagem e constataram a clonagem, o veiculo foi apreendido e levado para a 82ª DP no Centro de Maricá e o motorista também foi conduzido à unidade policial.