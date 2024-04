Idosa morre atropelada em Inoã - Foto: Fabiano Medina

Idosa morre atropelada em InoãFoto: Fabiano Medina

Publicado 26/04/2024 12:47 | Atualizado 26/04/2024 12:47

Maricá - No fim da manhã desta sexta-feira (26), uma mulher idosa morreu quando foi atropelada por um motociclista, o caso aconteceu no bairro de Inoã, na Rodovia Amaral Peixoto na altura do Km 16,5, no sentido Centro de Maricá.

A vítima, identificada como Amélia Mendes da Silva, de 81 anos, foi jogada no chão com o impacto da batida e não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente até o local porém nada pode fazer pois a senhora já estava sem vida.

Houve um grande congestionamento, a Polícia Militar foi até o local e o corpo da vítima foi removido pelo rabecão da Defesa Civil.