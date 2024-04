Ricardo Netuno ao lado do Senador Flávio Bolsonaro em Brasília - Foto: Divulgação

Ricardo Netuno ao lado do Senador Flávio Bolsonaro em BrasíliaFoto: Divulgação

Publicado 25/04/2024 15:59 | Atualizado 25/04/2024 15:59

Maricá - O atual vereador Ricardo Netuno (PL) esteve em Brasília nesta quarta-feira (24) e foi recebido pelas lideranças do Partido Liberal, incluindo Valdemar Costa Neto, presidente do partido e também o Senador Flávio Bolsonaro e o Deputado Federal Alexandre Ramagem.

O motivo do encontro foi chancelar a Pré-candidatura de Ricardo Netuno à prefeitura de Maricá no pleito deste ano.

Ricardo Netuno informou a nossa redação que sua intenção é aumentar o desenvolvimento econômico e gerar mais empregos no município.

Ainda no encontro, foi salientado que Ricardo Netuno é a aposta do Partido Liberal para a ruptura do Partido dos Trabalhadores no poder executivo de Maricá, o PT governa o município por quase 16 anos.