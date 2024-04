Art & Bier 2022 - Foto: Clarildo Menezes

Art & Bier 2022Foto: Clarildo Menezes

Publicado 25/04/2024 14:37

Maricá - Depois do sucesso de público na última semana, o Festival Art & Bier inicia nesta quinta-feira (25) a segunda parte de sua programação na tenda montada em Araçatiba, próximo ao aeroporto de Maricá, com um total de dez atrações musicais até o próximo domingo (28/04). No sábado (27), o espaço receberá uma exposição de carros japoneses personalizados a partir das 16h.

O evento reúne sete cervejarias artesanais da cidade, diversas opções gastronômicas, feiras de artesanato e shows que prometem empolgar o público com muito samba, sertanejo, pop e rock. O festival reúne cervejas dos estilos Pilsen, Irish Red Ale, Session IPA, Witbier, English Porter, kölsch, Cream Ale e Wheat Bier, entre outras.

O Art&Bier é promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio das Secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Programação do Festival Art&Bier:

Quinta-feira, 25/04

19h – Vizinhos de Marte

21h – Alma Black

Sexta-feira, 26/04

19h – Lavínia Guimarães

21h – Marianna Cunha

Sábado, 27/04

17h – Sacha Alexia

19h – Maurinho e Banda

21h – Os Bartira

Domingo, 28/04

16h – Sambase

18h – Rhoan Victor

21h – Tô Kerendo