Prêmio Social Media GOVFoto: Divulgação

Maricá - Maricá conquistou na última quinta-feira (25) o 1º lugar na categoria ‘Meme Trend’ da segunda edição do Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública, que contempla ações de marketing digital promovidas por diferentes órgãos das três esferas do poder público em todo o país. A cidade concorreu na categoria que contempla instituições que utilizaram memes e trends de forma eficaz e obtiveram bons resultados. Maricá superou as prefeituras de Curitiba, Salvador e São Paulo, além de instituições como o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

A trend da vitória viralizou em setembro de 2023, com a imagem do menino Tom Zé, de 5 anos, de Madureira, imitando o cantor Bruno Mars, que em sua passagem pelo Brasil foi filmado andando pelas ruas de São Paulo com a camisa do Brasil. O menino participou da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) e repetiu o vídeo (https://abrir.link/bWhgt), que viralizou nas redes da Prefeitura de Maricá. Foram 5,7 milhões de visualizações, 621 mil curtidas, 64,7 mil compartilhamentos e 6.760 comentários no Instagram (@prefeiturademarica).



“Este prêmio é a coroação do trabalho em equipe. Fazemos comunicação utilizando os meios plurais e a linguagem simples, com o o objetivo de garantir o pleno acesso e a compreensão da informação pelos diferentes estratos da sociedade. Em Maricá fazemos Comunicação Pública, tratando informação e diálogo como direitos individuais, patrimônio social, bases para o exercício da cidadania. Maricá é a cidade das oportunidades, da inclusão, e a comunicação social de Maricá tem o desafio de ser a expressão dessa cidadania”, disse o secretário de Comunicação, Eduardo Bahia.



A premiação ocorreu durante a 13ª edição do evento Redes Wegov, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. No total, foram 11 categorias, com seis instituições concorrendo em cada uma delas.



A análise compreendeu o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023 e, como na edição anterior, levou em conta os critérios de envolvimento e impacto coletivo das publicações.

Os conteúdos de cada categoria serão exibidos e depois divulgados em um material de estudo, no formato e-book, com avaliação detalhada de cada um dos conteúdos escolhidos e respectivas métricas, dados e análises.