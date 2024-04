Homem agride esposa e vai preso - Foto: Jornal O DIA

Homem agride esposa e vai presoFoto: Jornal O DIA

Publicado 29/04/2024 10:13 | Atualizado 29/04/2024 10:15

Maricá - um agressor de mulher foi preso neste sábado (27) após agredir a própria esposa.

Segundo informações, o homem chegou em casa tarde da noite, então a mulher começou a discutir com ele, a situação que deveria ser apenas uma discussão comum entre casais, tomou outras proporções, o homem começou a espancar a própria esposa, nem o bebê do casal que estava no colo de sua esposa referiu a violência contra a mulher.

A vítima sofreu corte na orelha, marcas pelo corpo, e vários machucados, ela conseguiu acionar a Guarda Municipal, porém o criminoso conseguiu fugir da residência do casal, porém se entregou para a 82ª DP no Centro de Maricá e acabou sendo preso.

Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes em Niterói.