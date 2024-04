82ª DP de Maricá - Foto: Fabiano Medina

Publicado 29/04/2024 09:19 | Atualizado 29/04/2024 09:21

Maricá - Criminosos armados invadiram a casa de um homem na manhã deste sábado (27), amarraram o proprietário e o obrigaram a realizar várias transferências pix.

Segundo informações, tudo aconteceu por volta das 7h20 da manhã, no Jardim Atlântico Central.

Os criminosos estavam utilizando um Voyage de cor cinza, e renderam o homem na frente de sua casa, em seguida suas mãos foram amarradas com um cabo de carregador de celular.

Os assaltantes, já dentro de casa e com o homem amarrado, apontaram uma arma para ele e pegaram seu celular, a vítima foi obrigada a fornecer a senha do aparelho e os assaltantes fizeram várias transferências bancárias via pix, além disso, os meliantes roubaram diversos objetos como um bracelete de ouro avaliado em R$ 8 mil reais, vários cordões foliados a ouro, R$ 7 mil reais em espécie e uma caixa de som. Os criminosos pareciam saber o que roubar e aparentavam também conhecer a rotina do proprietário do imóvel.

Após os crime, os ladrões saíram da residência e deixaram o homem amarrado, o crime foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá.