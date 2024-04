Taça Cidade Maricá 2024 - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 29/04/2024 11:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, iniciou neste fim de semana a rodada da Taça Cidade de Maricá 2024 de futebol. Mais de 90 equipes disputam o torneio nas categorias principal, master, feminino, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Neste domingo (28) aconteceram as partidas da categoria principal em cinco campos da cidade: Esporte Clube Maricá (Centro), Figueirense (Caxito), Spar (Inoã), Bambuí e no Estádio Municipal em Cordeirinho.

Já no sábado (27), os jogos da categoria sub-17 movimentaram o campo do Caxito. Ao todo, foram sete disputas que contaram com a participação dos times: C.A Bananal, E.C Amizade, E.C Taquaral, Maricaense F.C, Dominante F.C, E.C Inoã, Rubro F.C, PSJ e Esporte+educação. No confronto final, o Dominante venceu a equipe de Inoã por 2X1.

O secretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner Frauches disse que o resgate do futebol no município está sendo fundamental porque permitiu a introdução da base que não existia na cidade, para que todos tenham a oportunidade de exercer o seu talento nos campos de Maricá.

“Estamos dando início à Taça Cidade. São mais de dois mil atletas envolvidos na competição que vai se encerrar no dia 26 de maio com o principal e o master, e as categorias de base sendo realizadas aos sábados, e uma grande perspectiva na base da descoberta dos talentos que nós já promovemos dentro dos nossos núcleos esportivos nas modalidades futsal e futebol, e que posteriormente virão a acrescentar no nosso rendimento, no nosso sub-15, sub-17, e até mesmo alimentar os clubes a nível regional e nacional”, declarou.

A grande final da categoria principal acontece no dia 26 de maio, no Estádio Municipal de Cordeirinho, como nos anos anteriores, com mais de 800 pessoas envolvidas numa grande festa. Apenas as disputas femininas seguem até o mês de junho.