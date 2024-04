Skate Fest em Maricá - Foto: Elsson Campos

Skate Fest em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 30/04/2024 15:10 | Atualizado 30/04/2024 15:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu nesta terça-feira (30) um treino especial para nove alunos do projeto Maricá Esporte Presente na arena do festival ‘Maricá Skate Fest’, que foi montada na quadra formada pelas ruas Elisa Vieira Veras, Van Lerbergue (antiga 34), Alice Máximo de Souza e 52, em Itaipuaçu. A iniciativa visa garantir muita diversão e fomento à prática esportiva para os moradores, além de prêmios na Copa Maricá e na competição do Maricá Skate Fest.

"O skate é uma modalidade que vem crescendo muito na nossa cidade. As aulas gratuitas do nosso projeto Maricá Esporte Presente fazem com que o esporte se popularize ainda mais. Tenho certeza que o Maricá Skate Fest será um sucesso. Estamos todos ansiosos!", disse o secretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner.

O evento abre o calendário de aniversário de 210 anos de Maricá – comemorado dia 26/05 – e irá reunir atletas nas categorias: mirim, master, amador e profissional de todo o Brasil. O Festival de Skate em Maricá representa uma celebração vibrante da cultura do skate, atraindo entusiastas de todas as idades para a cidade litorânea do Rio de Janeiro.

Para o campeão estadual de Park entre os anos de 2019 e 2023, além de ser campeão de Park categoria iniciante em Minas Gerais, Samuel Machado, de 13 anos, morador de Inão, mencionou que está ansioso para competir na categoria iniciante.

"Eu comecei antes do projeto de tudo, com dois anos, e acredito que o skate eleva a qualidade de vida e muda a nossa rotina. Com o projeto da Prefeitura de Maricá vi que tem pessoas alcançadas e que tem essa oportunidade de andar de skate gratuitamente. O projeto está dando essa oportunidade para todo mundo. Com esse campeonato, eu espero que todos se divirtam e tenham o seu melhor resultado", destacou o atleta.

Muito animado, o aluno Pedro king, de 9 anos, morador de Itapeba, destacou a importância do projeto no aprendizado.

"Eu acho muito legal, porque é um dos primeiros campeonatos que vai ter aqui e eu acho que o campeonato vai ser muito bom. A pista é maravilhosa, eu gostei muito. Com o esporte presente, eu aprendi a andar de skate, além de ser uma força muito boa para que eu continue manobrando", comentou o atleta que vai competir na categoria mirim.